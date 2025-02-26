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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Сегодня свой день рождения отмечает Красиков Валерий

Сегодня свой день рождения отмечает Красиков Валерий 🎂🎂🎂 Папа мой дорогой, в день твоего дня рожденья желаю тебе еще много долгих и счастливых лет.

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