Сегодня свой день рождения отмечает Красиков Валерий 🎂🎂🎂 Папа мой дорогой, в день твоего дня рожденья желаю тебе еще много долгих и счастливых лет.
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Сегодня свой день рождения отмечает Красиков Валерий 🎂🎂🎂 Папа мой дорогой, в день твоего дня рожденья желаю тебе еще много долгих и счастливых лет.