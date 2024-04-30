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Дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи снялась в шубе российского дизайнера

Дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи снялась в шубе российского дизайнера

Дева Кассель снялась в шубе российского дизайнера Она активно развивает модельную карьеру. Фото: Соцсети Дочь знаменитых актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева Кассель опубликовала фотографии в соцсетях, на которых она в шубе российского дизайнера Марка Родовски.

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