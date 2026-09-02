Петрова о том, что Соболенко может потерять статус 1: «У Арины слишком много времени уходит на социальные сети и жизнь вне корта»

Надежда Петрова прокомментировала борьбу за первую строчку женского рейтинга. – Рыбакина или Соболенко – кто закончит год первой ракеткой мира? Или вообще вмешается кто-то третий? – Мне кажется, у Арины слишком много времени, сил и внимания уходит на социальные сети, видео и жизнь вне корта.