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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Петрова о том, что Соболенко может потерять статус 1: «У Арины слишком много времени уходит на социальные сети и жизнь вне корта»

Надежда Петрова прокомментировала борьбу за первую строчку женского рейтинга. – Рыбакина или Соболенко – кто закончит год первой ракеткой мира? Или вообще вмешается кто-то третий? – Мне кажется, у Арины слишком много времени, сил и внимания уходит на социальные сети, видео и жизнь вне корта.

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