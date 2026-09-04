Володин "вступился за петухов": Новый закон о регистрации птиц "взорвал" общество. Власти "взялись за головы"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил правительству пересмотреть постановление о порядке учёта домашних и сельскохозяйственных животных из-за массовых жалоб граждан.
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Уважаемый Трудовой Народ России!!!
Уважаемые Россияне! Товарищи!
Попробуйте Дать ВЕРНЫЙ Ответ на Один маленький(!) Вопрос! -
"Как Именуется День Голосования???"
Ответили?
20 Сентября (ЕДИНЫЙ(!) День Выборов!) ПРОГОЛОСОВАЛИ(!) 12, 28% Избирателей!!!
То есть! Только 12, 28% Избирателей ИЗЪЯВИЛИ СВОЮ(!) Волю на Выборах!!!
Вот и СУДИТЕ о Легитимности Выборов!!!
Сюда Можно Включить Ещё и ФИЛЬТРЫ Муниципальные ("Закон о Лишенцах"!) и НЕ Допуск НАБЛЮДАТЕЛЕЙ!!!
Вот ТАК!!! Уважаемые Россияне!!!
Уважаемые Россияне! Товарищи!
Хочу Обратить Ваше Внимание Ещё на Одно маленькое(!) Наблюдение! -
"Официальный Процент Голосов, Отданных за КПРФ = 13, 8%"!!!
"Конспирология!" тут САМА в НЕДОУМЕНИИ!!!
Вот ТАК!!!
"Чудны Твои МАНИПУЛЯЦИИ Верховный ЦИК!
Такая Наша ДЕМОКРАТИЯ - ведь, даже Выборы, Как ...!"!!!
ловкость рук ни какого мошенничесва!!!
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Для начала: 13 июня 2000 года был арестован Владимир Гусинский— по обвинению в «хищении чужого имущества в крупном размере группой лиц путём обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, мошенничество»
В сентябре 2000 года Березовский был вынужден эмигрировать и уступить свою долю в акционерном капитале ОРТ, «Сибнефти» и «Аэрофлота»
В октябре 2001 года Путин подписал новый Земельный кодекс РФ, который закрепил право собственности на землю (кроме земель сельхозназначения) и определил механизм её купли-продажи
«ни один клан, ни один олигарх не должны быть приближены к региональной и к федеральной власти, они должны быть равноудалены от власти»
30 октября 2003 года в отставку подал глава администрации президента Александр Волошин, за которым последовал премьер Михаил Касьянов, осудивший аресты Платона Лебедева и Михаила Ходорковского.
В 2005 году контролируемая государством компания «Газпром» выкупила по рыночной цене (13,1 млрд долларов США) 75,7 % Романа Абрамовича
После «дела ЮКОСа» практически все нефтяные компании уточнили свои позиции по уплате налогов и стали вносить в бюджет значительно бо́льшие суммы. В 2004 году рост сбора налогов составил 250 % от уровня 2003 год
31 января 2006 года окончание контртеррористической операции в Чечне. В июле того же года в результате спецоперации российских спецслужб был уничтожен террорист № 1 Шамиль Басаев.
В 2007 г. Томас Грэм, бывший старший директор по России в Совете национальной безопасности США, писал: «Экономика не только вернула себе все позиции, утраченные в 1990-е, но и создала жизнеспособный сектор услуг, который практически не существовал в советский период. В России накоплен третий по объёму золотовалютный запас после Китая и Японии»
В марте 2013 года «Роснефть» выкупила 100 % акций ТНК-BP у консорциума AAR и британской нефтяной компании BP. Общая сумма сделки составила 61 млрд долларов.
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"Либеральный" переворот февраля 1917 г., осуществлённый после январской "предъявы"- ультиматума Н-II от англичан по кредитам "дружественного соглашения" оказался временным и политически импотентным. ВКПб реально не участвовавшая в феврале к октябрю собрала соучастников и практически бескровно подобрала распадающуюся Власть...
В агонии СССР, и позднее в 90-х реальная власть и все инструменты контроля и распределения ресурсов были переданы сформированному "перестройщиками" Союзу чинуш, торгашей, правоохраны и ОПГ. Стартовый капитал для организации и развития этому Союзу передало именно Государство - "сухим законом"... "Демократы", с олигархами, "рыночниками", дельцами, кооператорами всех мастей с удовольствием воспользовались возможностями попутчиков-соучастников при раскачивании страны. ВСЯ Власть была в их руках... вплоть до значительной части силовиков. Сформированная скрытно команда силовиков и разумных политиков, пришедшая во Власть в конце 90-х, по ошибке "семибанкирщины" не имела абсолютных ресурсов для быстрого изменения вектора развития страны. Причина не в том, что "...не хватило патронов..." - просто всех сразу зачистить - столкнуть ВСЮ страну в неуправляемую анархию с худшим, чем в 1917 г. вариантом. Тогда нашлась партия подобравшая и восстановившая власть. С 1999 поэтапно, пошагово началось очищение страны...