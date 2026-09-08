"Многим не понять, что есть вещи важнее денег". Невестка экс-главы КБР ответила на слухи о том, что она вышла замуж за его сына из корыстных целей

Невестка миллиардера и экс-главы Кабардино-Балкарии Арсена Канокова Лилия, с которой сыграл свадьбу его 24-летний сын Альберт, ответила на слухи о том, что она вышла замуж из-за денег и статуса семьи жениха.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Острое ощущение ...
- Слава Копейкин ср...
- 55-летняя Кристин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым