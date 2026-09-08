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"Многим не понять, что есть вещи важнее денег". Невестка экс-главы КБР ответила на слухи о том, что она вышла замуж за его сына из корыстных целей

"Многим не понять, что есть вещи важнее денег". Невестка экс-главы КБР ответила на слухи о том, что она вышла замуж за его сына из корыстных целей

Невестка миллиардера и экс-главы Кабардино-Балкарии Арсена Канокова Лилия, с которой сыграл свадьбу его 24-летний сын Альберт, ответила на слухи о том, что она вышла замуж из-за денег и статуса семьи жениха.

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