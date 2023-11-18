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Глава WADA открыто угрожает спортсменам, готовым участвовать в Играх дружбы в России

Глава WADA открыто угрожает спортсменам, готовым участвовать в Играх дружбы в России

Запад продолжает использовать большой спорт в политических целях для оказания давления на Россию. Теперь там решили через проводника своих интересов в международном спорте – Всемирное антидопинговое агентство (WADA) - повлиять на планируемые в следующем году в России Игры дружбы.

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