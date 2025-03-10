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Царьград

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Москвичи заметили сидящую на крыше балкона «обезьяну»

Москвичи заметили сидящую на крыше балкона «обезьяну»

Прибывшие на место спасатели забрались на высоту, но обнаружили там вовсе не животное.В центре Москвы жители одного из многоэтажных домов заметили сидящую на крыше балкона обезьяну.

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