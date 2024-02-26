«Тинькофф» сменил регистрацию с Кипра на остров Русский

Это первая публичная структура, которая перевела свой бизнес в специальный административный район«Компания «ТКС Холдинг», головная компания группы «Тинькофф», зарегистрировалась в специальном административном районе (САР) на острове Русский.
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