Азиатские акции выросли в пятницу

Азиатские фондовые индексы завершили пятничную торговую сессию в зеленой зоне. Рост был обусловлен позитивной динамикой на американском рынке акций, вызванной более слабыми данными по первичным заявкам на статистику еженедельной безработицы в США.
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