В Госдуме напомнили о запрете на использование мобильных в школах

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев С нового учебного года в школах начнет действовать запрет на использование мобильных телефонов на уроках даже в образовательных целях, сообщила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
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