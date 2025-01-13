Рыцари миннезанга: известные и не очень

Вот так это было: едешь себе на коне и поёшь, а слуга позади идёт и тащит лютню и прочие пожитки. А в замке все рады тебя видеть: новости, новый мужчина и песни… Кадр из кинофильма «Прекрасные времена в Шпессарте» (1967) «Ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах и ходящие по дороге, пойте песнь!»Книга Судей Израилевых, 5:10 История и культура.