В Астрахани на Рождество синие «волгобасы» будут ездить по графику выходного дня

И до половины третьего ночи. Как сообщил региональный минтранс, сегодня, 6 января, в Астрахани автобусы маршрутов М1, М2, М5, 38, 53, 63 и 78 осуществляют рейсы по расписанию будних дней, а 7 января - по расписанию выходных дней с последним рейсом в 2:30 ночи.