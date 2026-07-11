Найдено противоядие против килл-зон ВСУ. На днях падёт Лиман

В сравнении с освобождением Красноармейска и Димитрова, взятие Константиновки демонстрирует то, что российское командование постоянно осваивает и меняет взятую на вооружение тактику инфильтрации малых групп.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии