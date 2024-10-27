План закручивания гаек: у украинцев сдают нервы под натиском политики Зеленского

Отрадно, что последние события на фронте сподвигают Владимира Зеленского на юмор. Он, внезапно, сменил свой милитари стиль на показавшуюся ему более подходящей моменту майку с надписью Make Russia Small Again — «Сделаем Россию снова маленькой».
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