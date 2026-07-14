В Республике Коми вынесен приговор по уголовному делу о преступлениях, совершенных участниками вооруженной группировки «Шагивалеевские»

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 55-летнему жителю Московской области и 64-летнему жителю Москвы.
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