Украину в ближайшие годы ждут продвижение российских войск на востоке и смена государственных систем, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая.
В Раде рассказали, что ждет Украину в ближайшие годы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Александров
Усилить уничтожение фашисткой укропии.
Ответить
13 час.
Сергей Владимирович
Домайданились, твари...
Ответить
13 час.
Анастасия Гончарова
когда сдохнет последняя мразь из соросовской лабораторной породы "свинья грязная скачущая" в мире наступит лишь только радость и покой!!!!
Ответить
9 час.
Свежие комментарии