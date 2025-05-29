Русская весна
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Русская весна

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В Раде рассказали, что ждет Украину в ближайшие годы

В Раде рассказали, что ждет Украину в ближайшие годы

Украину в ближайшие годы ждут продвижение российских войск на востоке и смена государственных систем, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая.

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Юрий Александров
Усилить уничтожение фашисткой укропии.
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Сергей Владимирович
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когда сдохнет последняя мразь из соросовской лабораторной  породы &quot;свинья грязная скачущая&quot; в мире наступит лишь только радость и покой!!!!
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