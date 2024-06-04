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Закон и Порядок

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Студентка-мусульманка хотела натравить диаспору на педагога, но получила по заслугам.

Студентка-мусульманка хотела натравить диаспору на педагога, но получила по заслугам.

Интересная жизнь с Vera Star История громкого скандала между преподавателем и студенткой-мусульманкой пришедшей в класс в хиджабе получила неожиданное, но в тоже время весьма и весьма предсказуемое продолжение.

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Комментарии
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Борис Казаков
Гнать, гнать весь этот чуркестан поганый из России поганой метлой.
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1 час.
Юрий Пешков
Дебил грамотный!!!
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47 мин.
salnikovoleg salnikov
Да никак эту свинью аульную не наказали. А по идее её должны сразу отчислить и завести уголовное дело за подстрекательство и клевету. Ну у нас чурбанью 100 % скидки.
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5 мин.

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