Политика как она есть

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«Назначьте Шапшу мэром Москвы!» В сети отреагировали на жёсткие решения губернатора Калужской области по мигрантам

«Назначьте Шапшу мэром Москвы!» В сети отреагировали на жёсткие решения губернатора Калужской области по мигрантам

Россияне спорят в соцсетях – это дешёвый пиар или реальная позиция губернатора, запретившего мигрантам работать в сфере пассажирских перевозок, общепите и торговле Губернатор Калужской области Владислав Шапша внепланово посетил миграционный центр в Боровском районе, где уличил мигранта в подделке документов.

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