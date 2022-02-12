«Назначьте Шапшу мэром Москвы!» В сети отреагировали на жёсткие решения губернатора Калужской области по мигрантам

Россияне спорят в соцсетях – это дешёвый пиар или реальная позиция губернатора, запретившего мигрантам работать в сфере пассажирских перевозок, общепите и торговле Губернатор Калужской области Владислав Шапша внепланово посетил миграционный центр в Боровском районе, где уличил мигранта в подделке документов.
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