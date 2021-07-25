“Лицо Давы в порядке!”, – популярного участника Дома-2 выгнали с позором из-за потасовки с Манукяном, отказавшимся решить проблему по-мужски

Саймон из Мардашния, фото: Инстаграм Алиса ЕфремоваКонфликт Саймона Марданшина и Давида Манукяна закончился тем, что первый – попросту покинул “Дом-2”.
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