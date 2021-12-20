«Омикрон» захватывает мир: что известно о новом штамме вируса

Новый штамм коронавируса получил название «Омикрон» и начал активно распространяться по всему миру. Информация о вирусе противоречивая, так как ученые пока не могут точно установить все его опасные стороны, но определенные моменты уже известны.
Новый штамм коронавируса получил название «Омикрон» и начал активно распространяться по всему миру. Информация о вирусе противоречивая, так как ученые пока не могут точно установить все его опасные стороны, но определенные моменты уже известны.
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