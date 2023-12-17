Украинские военные назвали самоубийством попытки контрнаступления на Днепре

Украинские морские пехотинцы называют «самоубийственной миссией» попытки форсировать Днепр. Нарушая молчание и не желая слушать «позитивные оценки чиновников», они описывают свои усилия как жестокие и, в конечном счете, бесполезные, пишет 16 декабря The New York Times.