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Украинские военные назвали самоубийством попытки контрнаступления на Днепре

Украинские военные назвали самоубийством попытки контрнаступления на Днепре

Украинские морские пехотинцы называют «самоубийственной миссией» попытки форсировать Днепр. Нарушая молчание и не желая слушать «позитивные оценки чиновников», они описывают свои усилия как жестокие и, в конечном счете, бесполезные, пишет 16 декабря The New York Times.

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