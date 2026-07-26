Драго Боснич: А вот зря Трамп подогнал недоношенных «Черных орлов» поближе к Китаю Американский гиперзвуковой комплекс по всем статьям проигрывает российским и китайским конкурентам — но ничего другого у США попросту нет Армия США проводит первое развертывание весьма проблемной ракетной системы «Dark Eagle» в неназванном месте в западной части Тихого океана, сообщают источники.