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Драго Боснич: А вот зря Трамп подогнал недоношенных «Черных орлов» поближе к Китаю

Драго Боснич: А вот зря Трамп подогнал недоношенных «Черных орлов» поближе к Китаю

Драго Боснич: А вот зря Трамп подогнал недоношенных «Черных орлов» поближе к Китаю Американский гиперзвуковой комплекс по всем статьям проигрывает российским и китайским конкурентам — но ничего другого у США попросту нет Армия США проводит первое развертывание весьма проблемной ракетной системы «Dark Eagle» в неназванном месте в западной части Тихого океана, сообщают источники.

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