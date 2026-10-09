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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Поступления от исполнительского сбора в бюджет к 2029 году вырастут почти в 1,5 раза

Поступления от исполнительского сбора в бюджет к 2029 году вырастут почти в 1,5 раза

Поступления в бюджет от исполнительского сбора (штрафа за несвоевременно погашенные обязательства) к 2029 году почти в полтора раза превысят оценку на 2026 год и достигнут 151,6 млрд рублей, обратили внимание «Известия», изучив пояснительную записку к проекту бюджета на 2027–2029.

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