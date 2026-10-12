Армия России освободила Никольское Запорожской области, сообщает Минобороны. Штурмовики группировки войск «Восток» выбили врага из населённого пункта и продвинулись к Запорожью.
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