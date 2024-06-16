Синоптик предупредил о возможном образовании смерчей в Москве этим летом

Этим летом в Москве при очень высоких температурах существует вероятность возникновения смерчей. Об этом в воскресенье, 16 июня, сообщил специалист прогностического центра «Метео», синоптик Александр Ильин.
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