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Синоптик предупредил о возможном образовании смерчей в Москве этим летом

Синоптик предупредил о возможном образовании смерчей в Москве этим летом

Этим летом в Москве при очень высоких температурах существует вероятность возникновения смерчей. Об этом в воскресенье, 16 июня, сообщил специалист прогностического центра «Метео», синоптик Александр Ильин.

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