Пашинян продолжает вешать лапшу на уши армянам: Эксперт назвал "Перекрёсток мира" "Нью-Васюками"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян антииранской риторикой портит отношения с Ираном. Это может привести к катастрофе для Армении, когда Россия и Иран перекроют границы, считает директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.