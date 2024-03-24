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Пашинян продолжает вешать лапшу на уши армянам: Эксперт назвал "Перекрёсток мира" "Нью-Васюками"

Пашинян продолжает вешать лапшу на уши армянам: Эксперт назвал "Перекрёсток мира" "Нью-Васюками"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян антииранской риторикой портит отношения с Ираном. Это может привести к катастрофе для Армении, когда Россия и Иран перекроют границы, считает директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.

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