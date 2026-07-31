Страна и люди
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Страна и люди

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Оружие и мифы недоучек о "древнейшей супернации" породили всевластие ненависти и самоуничтожения

Оружие и мифы недоучек о "древнейшей супернации" породили всевластие ненависти и самоуничтожения

Святослав Князев. Драпатый публично объявил жителей Добнасса «унтерманшами»: украинский фашизм – нелепый и беспощадный Ложь и ненависть – два столпа современного украинстваСразу после того, как Михаил Драпатый стал главнокомандующим вооружёнными силами Украины, в Интернете разлетелась видеозапись интервью, которое он дал еще до своего назначения.

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