Святослав Князев. Драпатый публично объявил жителей Добнасса «унтерманшами»: украинский фашизм – нелепый и беспощадный Ложь и ненависть – два столпа современного украинстваСразу после того, как Михаил Драпатый стал главнокомандующим вооружёнными силами Украины, в Интернете разлетелась видеозапись интервью, которое он дал еще до своего назначения.
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