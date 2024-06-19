В России запретят продавать энергетики детям и подросткам

В России запретят продавать энергетики несовершеннолетним. На данный момент, законопроект приняли в первом чтении, если документ вступит в силу, то с 1 сентября 2024 года продавцы будут иметь право спрашивать паспорт у покупателей.
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