Специалист по психиатрии прокомментировала трагедии с убийцами-педофилами

Доктор медицинских наук, специалист в области психиатрии Татьяна Клименко в беседе с «Известиями» рассказала, что проблема психических отклонений среди убийц-педофилов постоянно всплывает в контексте трагедий, подобных кузбасскому двойному убийству.
Доктор медицинских наук, специалист в области психиатрии Татьяна Клименко в беседе с «Известиями» рассказала, что проблема психических отклонений среди убийц-педофилов постоянно всплывает в контексте трагедий, подобных кузбасскому двойному убийству.
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