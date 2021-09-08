ИЗВЕСТИЯ iz

6 180 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петров
    911? Символично...Инаугурацию новог...
  • Ural Karahanow
    Какой-то зоопарк. Гвинея Бисау на хохляцкий манер. Всё-таки мазанки древних евроуков, густо сдобренные коровьими лепё...В ОПЗЖ оценили же...
  • Валентин Щербаков
    Убийцы-пиндосы и их дешевые шавки из НАТО, вошли на 20 лет со своей дерьмократией, устроили наркоторговлю на весь мир...Генсек НАТО призв...

Специалист по психиатрии прокомментировала трагедии с убийцами-педофилами

Специалист по психиатрии прокомментировала трагедии с убийцами-педофилами

Доктор медицинских наук, специалист в области психиатрии Татьяна Клименко в беседе с «Известиями» рассказала, что проблема психических отклонений среди убийц-педофилов постоянно всплывает в контексте трагедий, подобных кузбасскому двойному убийству.

Вернуться к статье
21
Обсудить
Dzofrei Mironte
Горбатого исправляет лишь могила...
Борис Осипов
Всем педофилам только пожизненное, а лучше расстрел...

Картина дня

наверх