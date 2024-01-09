Белгородских чиновников обязали пройти курсы первой помощи

Белгородские чиновники и бюджетники пройдут курсы оказания доврачебной помощи. Об этом 9 января заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания правительства, трансляция велась в его аккаунте в соцсетях.
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