Азербайджан вторгнется в Армению осенью 2023 года? В России отметили важный нюанс

Андрей Клинцевич оценил возможность повторного вторжения ВС Азербайджана и рассказал, от чего это будет зависетьНесколько дней назад издание Brussels Signal со ссылкой на посла Армении в ЕС Тиграна Балаяна заявило, что Азербайджан может напасть на Армению буквально в течение нескольких недель.