Кубок Италии. 1/2 финала. «Милан» против «Интера», «Ювентус» завтра сыграет с «Фиорентиной»

«Милан» сыграет с «Интером» в 1/2 финала Кубка Италии.  В среду «Ювентус» сыграет с «Фиорентиной».  Кубок Италии 1/2 финала Милан – Интер Дата проведения 1 марта, 23.

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