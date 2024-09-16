Он возглавлял «Международный волонтерский центр» во Львове.Американские СМИ сообщают, что Райан Уэсли Раут, подозреваемый в покушении на Дональда Трампа, возглавлял «Международный волонтерский центр» (IVC) на Украине.
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