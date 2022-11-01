Российским специалистам удалось обследовать места подрывов на двух российских газопроводах в Балтийском море

Российских специалистов допустили к обследованию мест подрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", компания "Газпром" провела осмотр нанесенных повреждений, выводов о возможности восстановления целостности труб пока не последовало.
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