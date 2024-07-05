В Осташковском округе обнаружили свалку строительных отходов на сенокосе

В Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям из Осташковской межрайонной природоохранной прокуратуры поступили материалы проверки земельного участка сельскохозяйственного назначения для рассмотрения вопроса о проведении мероприятия без взаимодействия с правообладателем.