В Осташковском округе обнаружили свалку строительных отходов на сенокосе

В Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям из Осташковской межрайонной природоохранной прокуратуры поступили материалы проверки земельного участка сельскохозяйственного назначения для рассмотрения вопроса о проведении мероприятия без взаимодействия с правообладателем.
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