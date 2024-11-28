В Приморском крае полицейские провели профилактический урок «Стань заметнее в темноте»

В рамках спецпроекта МВД России «Полиция на страже детства» с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по Хорольскому округу провели для учащихся школы № 1 села Хороль познавательный урок «Стань заметнее в темноте».