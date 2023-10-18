ММК увеличил производство стали на 11,4% за 9 месяцев 2023 года

ММК увеличил производство стали на 11,4%, до 9 869 тыс тонн за 9 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из пресс-релиза «Магнитогорского металлургического комбината».
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