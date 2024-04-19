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Петербургский дневник

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«Одноклассники» начали скрывать ненормативную лексику автоматически

«Одноклассники» начали скрывать ненормативную лексику автоматически

Пользователи Сети теперь видят звездочки Социальная сеть «Одноклассники» автоматически обнаруживают на платформе нецензурные слова и скрывают их: вместо ненормативной лексики пользователи видят звёздочки.

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