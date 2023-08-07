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  • Evgenija Palette
    Благодарная память... это всегда прекрасно, потому что ПОДНИМАЕТ ЧЕЛОВЕКА НАД САМИМ СОБОЙ...Территорию Русско...

За сутки в Приангарье горели три автомобиля

За минувшие сутки в Иркутской области три из 14 пожаров произошли в автомобилях. В посёлке Залари в ночь на 6 августа горел автомобиль «LEXUS», в Нижнеудинске – «Ford Focus», в Черемхово пожарные ликвидировали возгорание автомобиля «ИЖ-2125».

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