За сутки в Приангарье горели три автомобиля

За минувшие сутки в Иркутской области три из 14 пожаров произошли в автомобилях. В посёлке Залари в ночь на 6 августа горел автомобиль «LEXUS», в Нижнеудинске – «Ford Focus», в Черемхово пожарные ликвидировали возгорание автомобиля «ИЖ-2125».