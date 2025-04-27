Песков пообещал раскрыть имена зарубежных лидеров, которые посетят Москву 9 мая

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Кремль раскроет имена всех зарубежных лидеров, которые 9 мая приедут в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил пресс-секретраь президента РФ Дмитрий Песков.
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