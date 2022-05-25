Иммунолог назвал вызывающую подозрения особенность оспы обезьян

Текст: Александра Юдина Оспа обезьян была известна и ранее, однако в 2022 году болезнь имеет свои особенности, из-за которых врачи внимательно следят за распространением вызывающего ее вируса, сообщил кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Текст: Александра Юдина Оспа обезьян была известна и ранее, однако в 2022 году болезнь имеет свои особенности, из-за которых врачи внимательно следят за распространением вызывающего ее вируса, сообщил кандидат медицинских наук Николай Крючков.
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