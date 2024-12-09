Суммарно ВСУ выпустили не менее 1290 боеприпасов От обстрелов украинской армии за минувшую неделю пострадали 50 мирных жителей России: ранены 45 человек, пятеро погибли, сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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