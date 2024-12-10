Новая статья: Обзор материнской платы Gigabyte Z890 Aorus Pro Ice: Arrow Lake и зимнее настрое...

Новая статья: Обзор материнской платы Gigabyte Z890 Aorus Pro Ice: Arrow Lake и зимнее настроениеЧипсет Intel Z890 мало отличается от предшественника, но про LGA1851-платы так сказать нельзя — знакомство с ними скучным не назовёшь.
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