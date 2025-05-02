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Чудовищная провокация: Киев осквернил захоронение советских солдат во Львове

Чудовищная провокация: Киев осквернил захоронение советских солдат во Львове

РЕН ТВ Украина задумала новую, чудовищную по своему цинизму, провокацию накануне 9 мая. В дни, когда не только в России, а вообще во всех бывших Советских Республиках с особым трепетом вспоминают общую историю, Киев осквернил одно из самых известных воинских захоронений.

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