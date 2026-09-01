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ВС РФ нанесли мощный удар по целям в Киеве, Киевской области и Одессе

ВС РФ нанесли мощный удар по целям в Киеве, Киевской области и Одессе

Минобороны России сообщило о ночном массированном ударе по объектам ВПК, ТЭК и портовой инфраструктуры в Киеве и Одессе, а также в Киевской и Одесской областях.

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