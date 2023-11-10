Владимир Путин снова внезапно появился в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону

На обратном пути из Казахстана президент решил встретиться со своими военными.Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о том, что возвращаясь из официальной поездки в Казахстан президент вновь появился в ставке у военных в Ростове-на-Дону, где заслушал доклады министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерия Герасимова и других военачальников, а также ознакомился с последними новинками боевой техники.