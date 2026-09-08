Лидер АдГ в Саксонии-Анхальт выставил на аукцион кружку «Армия России»

Один из лидеров «Альтернативы для Германии» в Саксонии-Анхальт, где она одержала победу на выборах, выставил на аукцион кружку «Армия России», передает DW.
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