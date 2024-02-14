В Стамбуле византийский монастырь Хора вскоре откроют как мечеть

Весной этого года в Стамбуле византийский монастырь Хора будет открыт как мечеть Карие. Указ о соответствующем преобразовании был подписан президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом еще в 2020 году, однако из-за проводимых реставрационных работ открытие мечети было отложено.