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Кактус путешественник

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В Стамбуле византийский монастырь Хора вскоре откроют как мечеть

Весной этого года в Стамбуле византийский монастырь Хора будет открыт как мечеть Карие. Указ о соответствующем преобразовании был подписан президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом еще в 2020 году, однако из-за проводимых реставрационных работ открытие мечети было отложено.

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