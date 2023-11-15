Энергия «Бурана»

35 лет назад состоялось одного из самых грандиозных и неоднозначных проектов в истории отечественной космонавтки – первый и единственный полет многоразовой транспортной космической системы (МТКС) «Энергия-Буран».
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