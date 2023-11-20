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Россия решает: смешная паника в Голландии доказала очевидные вещи

Россия решает: смешная паника в Голландии доказала очевидные вещи

Из Голландии донеслись панические крики – по-другому не скажешь. Всё в лучших традициях американского министра обороны Джеймса Форрестола, в приступе безумия погибшего с криком "Русские идут!".

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Комментарии
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lenivka
Смею надеяться,что пишете вы из окопа в перерыве между боями.А не то грош цена вашим словам
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11 час.
Юрий Золотарев
Именно, гспада! Русские УЖЕ пришли! Мы - везде, во всех ваших &quot;Явропах &quot;! И чем больше вы будете фыркать и давить на нас, тем скорее поднИмите вверх свои подлые лапы! Потому что с НАМИ можно только по-хорошему. &quot;По-плохому&quot; с нами не прокатывает.
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3 час.
Юрий Золотарев
СМЕРТЬ  БАНДЕРАМ!!!
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3 час.

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