Россия решает: смешная паника в Голландии доказала очевидные вещи

Юрий Золотарев

Именно, гспада! Русские УЖЕ пришли! Мы - везде, во всех ваших "Явропах "! И чем больше вы будете фыркать и давить на нас, тем скорее поднИмите вверх свои подлые лапы! Потому что с НАМИ можно только по-хорошему. "По-плохому" с нами не прокатывает.